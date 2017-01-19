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川普就職前夕 前總統老布希及妻子傳因病住院
2017-01-19 16:46
〔即時新聞／綜合報導〕就在美國準總統川普（Donald Trump）就職前夕，現年92歲的前總統老布希傳出因肺炎住進德州休士頓的醫院加護病房，而其妻子芭芭拉（Barbara Bush）也在預防措施下住院。
根據英國廣播公司報導，高齡92歲的老布希是美國第41任總統（任期1989年到1993年），也是最年長的卸任美國總統，2015年時曾因跌倒與頸部骨折在緬因州住院1週；此外，老布希還罹患帕金森氏症，故以輪椅代步。
布希家族的發言人麥格拉斯（Jim McGrath）則表示，老布希是因肺炎所引起的急性呼吸性問題而住進加護病房，對治療的反應良好，目前正在復原中，相信很快就能出院。而妻子芭芭拉也因為出現疲勞和咳嗽症狀而採取預防措施同樣住院接受檢查。
而將在20日就職的美國準總統川普得知老布希及夫人因病住院後，也在個人推特中發文表示「期待老布希及芭芭拉盡快康復。他們都入院了，謝謝你們那封美好的信！」
老布希原本就以年事已高為由缺席川普20日在華府的就職典禮；但老布希的長子、美國第43任總統布希（任期2001年到2009年）將會出席。
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