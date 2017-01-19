香港特首選戰 前財政司長曾俊華宣布參選

前港府財政司司長曾俊華，今日下午召開記者會正式宣布參選特首，他說，這是為了不希望再看移民潮。（路透）

2017-01-19 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首選戰如火如荼開打，去年12月12日遞出辭呈，在本月16日獲得批准的前港府財政司司長曾俊華，今日下午召開記者會正式宣布參選特首，他說，這是為了不希望再看到移民潮。

綜合港媒報導，曾俊華在記者會中，一開始就提到34年前中英兩國討論香港前途時，令不少民眾感到憂慮考慮移民，而今移民又成為香港社會的話題，對於港人考慮遠走他鄉，他感到非常難過，並強調不希望在看到這個情況，以最嚴肅、最謙卑、最大的決心，宣布參選特首選舉。

曾俊華表示，他的競選主題是尋回信任、團結社會、重燃希望。他指出，過去幾年香港社會出現大矛盾及撕裂，最主要的原因是對政治的信任，沒有信任難以團結社會，相信下屆政府的主要工作是休養生息，再次獲得市民信任。

目前已宣布參選者有前保安局局長葉劉淑儀、退休法官胡國興和前港府政務司司長林鄭月娥，其中林鄭月娥於本月12日遞出辭呈，16日就獲得批准，並於當天宣布參選特首。相較於她，曾俊華的辭職申請超過一個月後才獲得中央批准。

曾俊華出生於1951年，今年4月將滿66歲，於1982年進入港府工作，擔任公務員34年，從2007年起出任財政司長。