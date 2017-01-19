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晨跑突遭袋鼠襲擊 健身教練「裝死」撿回一命

2017-01-19  16:39

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本1名54歲的女健身教練厄瓜特（Debbie Urquhart），日前外出慢跑時遭2公尺高的袋鼠襲擊，原本想逃走的厄瓜特，力量、速度均比不過袋鼠，手臂、臀部受重傷，後來靠「裝死」才逃過死劫，送醫縫了35針。

《每日郵報》報導，厄瓜特日前外出慢跑，不料一隻巨型公袋鼠突從草叢衝出，不僅將她一腳踹倒在地，還狂毆不止，厄瓜特表示，原本以為自己強壯到足以跟牠抗衡，「但是在牠面前，我就像個破娃娃，被扯來扯去，感覺快要被分屍了」。她靈機一動，趕緊「裝死」騙過袋鼠，隨後渾身是傷、衣衫破爛地回到家，嚇壞她的丈夫，趕緊送往醫院，縫了35針，所幸沒有傷及內臟。

對此，澳洲希斯維爾野生動物保護區（Healesville Sanctuary）的袋鼠專家威廉（Ross William）表示，雄性袋鼠間的確會互相打架，但很少會攻擊人類，懷疑可能與發情有關，至於打傷人的袋鼠，目前尚未找到。

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  • 厄瓜特遭2公尺高的袋鼠重襲，送醫縫了35針。（圖擷取自《每日郵報》）

    厄瓜特遭2公尺高的袋鼠重襲，送醫縫了35針。（圖擷取自《每日郵報》）

  • 澳洲1名女健身教練慢跑時，遭巨型袋鼠突襲。袋鼠示意圖。（圖擷取自「The Kangaroo Sanctuary Alice Springs」臉書粉絲專頁）

    澳洲1名女健身教練慢跑時，遭巨型袋鼠突襲。袋鼠示意圖。（圖擷取自「The Kangaroo Sanctuary Alice Springs」臉書粉絲專頁）

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