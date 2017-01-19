| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 國際

逮捕三星李在鎔遭駁回 韓檢：不影響企業涉賄調查

李在鎔今天上午獲釋。（路透）

2017-01-19  15:49

〔即時新聞／綜合報導〕韓國法院今天駁回檢方逮捕三星集團少主李在鎔的要求，外界對此認為韓國檢方調查其他企業的行動將受挫。韓國親信門獨檢組表示，對其他企業涉賄調查不會停止，將擴大調查SK、樂天等大企業。

韓國檢方16日依行賄、盜用公款與偽證，向法院提出申請逮捕三星少主李在鎔，但這項申請在今天遭首爾中央區法院駁回。《法新社》認為，法院決定讓檢方以受賄罪名偵訊朴槿惠的計畫受挫，這項駁回也讓檢方調查其他企業的行動受阻。

《韓聯社》報導，親信門獨檢組發言人李圭喆今天上午表示，針對逮捕李在鎔遭駁回表示遺憾，並強調毒檢組對大企業調查不會動搖。

報導指出，韓國大企業向朴槿惠閨密崔順實掌控的Mir財團和K體育財團出資，資金共計774億韓元，當中包括三星、現代汽車、SK、LG、GS、韓華等16個大企業集團下屬53家公司出資。據了解，獨檢組下一個調查的企業為SK集團。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三星 朴槿惠 李在鎔 閨密門 韓國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：逮捕三星李在鎔遭駁回 韓檢：不影響企業涉賄調查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.