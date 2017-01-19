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逮捕三星李在鎔遭駁回 韓檢：不影響企業涉賄調查
2017-01-19 15:49
李在鎔今天上午獲釋。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕韓國法院今天駁回檢方逮捕三星集團少主李在鎔的要求，外界對此認為韓國檢方調查其他企業的行動將受挫。韓國親信門獨檢組表示，對其他企業涉賄調查不會停止，將擴大調查SK、樂天等大企業。
韓國檢方16日依行賄、盜用公款與偽證，向法院提出申請逮捕三星少主李在鎔，但這項申請在今天遭首爾中央區法院駁回。《法新社》認為，法院決定讓檢方以受賄罪名偵訊朴槿惠的計畫受挫，這項駁回也讓檢方調查其他企業的行動受阻。
《韓聯社》報導，親信門獨檢組發言人李圭喆今天上午表示，針對逮捕李在鎔遭駁回表示遺憾，並強調毒檢組對大企業調查不會動搖。
報導指出，韓國大企業向朴槿惠閨密崔順實掌控的Mir財團和K體育財團出資，資金共計774億韓元，當中包括三星、現代汽車、SK、LG、GS、韓華等16個大企業集團下屬53家公司出資。據了解，獨檢組下一個調查的企業為SK集團。
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