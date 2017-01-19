墨西哥驚傳校園槍擊 少年持槍射老師學生後自轟身亡
2017-01-19 14:42
〔即時新聞／綜合報導〕位於墨西哥東北部的蒙特雷（Monterrey）驚傳校園槍擊命案！當地時間週三上午8時許一處私立學校，一名15歲少年槍殺了老師及3名同儕後舉槍自盡，少年送醫後仍不治身亡，而老師和其中2名學生頭部中槍，情況嚴重，另一名學生手臂受傷。
綜合外媒報導，當時24歲的女老師正在教室內收作業，看似並無異樣，突然一名少年拿起一把.22口徑手槍突然朝坐在他正前方的同學開槍，再轉過身朝女老師開槍，老師中槍後當場倒地不起，少年又朝數名同學開槍後，看似講了一些話，嚇得倖存的學生躲在課桌椅下方不敢出來，最後少年走回座位附近朝自己的太陽穴開槍，倒臥在血泊之中，同學們見狀驚慌奔逃出教室。
墨西哥安全部門發言人開槍的少年疑似患有憂鬱症，當局仍在調查行兇動機，至於頭部中槍的老師及2名學生目前仍在急救中。
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