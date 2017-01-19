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蘋果前員工透露 賈伯斯和庫克最大差別在...

賈伯斯（右）和庫克（左）所帶領的蘋果公司有截然不同的風格。（美聯社）

2017-01-19  14:10

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果執行長庫克自2011年接手後，在商業上達到了巨大的成功，但也被不少人評論不夠創新、缺乏特色。一名經歷兩朝的前蘋果工程師，在接受媒體採訪時，比較了賈伯斯與庫克各自帶領蘋果所呈現的風格。

現為3D列印公司創辦人的巴布博洛（Bob Burrough），自2007年加入蘋果公擔任工程師，他在接受《CNBC》採訪時，形容當時的蘋果公司是一個「西部荒地」。他在2007年被雇用至公司內其中一個部門之下，但最初的兩年，他的工作內容和自己所屬的部門沒有太大關係。

他解釋，這是因為當時的蘋果，比起部門組織，更加看重的是計劃本身，進而塑造出「我在這裡，就是要處理我能解決的問題」的風氣，而不會有「這不是我的職責」的說法，也和「我的職稱」、「我該和誰報告」無關，他說這樣的現象很「狂野」，但也非常有效率，因為員工的付出都會對產品產生極大影響。

而庫克所領導的蘋果，在體制上有了非常大的改變，與他在進入蘋果前工作的掌上型電腦公司「Palm」類似。博洛表示，在Palm工作，組織和分級相當清楚，每個人的職責非常明確，但是，當你希望別人幫忙時，「這不是我的職責」是非常普遍的回應。

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相關關鍵字： 庫克 蘋果 蘋果（Apple） 賈伯斯
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