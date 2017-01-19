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北海道機場驚魂 飛機滑出跑道衝進雪地 年改有三大目標！陳建仁：要讓18趴走入歷史 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
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北海道機場驚魂 飛機滑出跑道衝進雪地

北海道新千歲機場於今日中午12時03分發生飛機衝出跑道，最後停在雪地上的事故。（圖擷自《NHK》）

2017-01-19  13:35

〔即時新聞／綜合報導〕北海道新千歲機場於今日中午12時03分發生飛機衝出跑道的事故，全日空一架從秋田起飛的DHC-8飛機，載有乘客和機組人員共25人，飛抵新千歲機場降落時從跑道偏離，衝進旁邊的雪地，幸好並沒有任何人受傷。

據《NHK》報導，這架飛機疑似有故障問題無法轉彎，才會直直駛離跑道陷入雪堆之內。機上的1名男性乘客表示，當時並沒有感到很大的震動和衝擊，機長廣播時也為乘客仔細講解目前的狀況，所以並不會感到很不安。

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