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男子只是去開戶 行員竟幫他存了55億元

長沙劉姓男子的帳戶裡，被銀行存入人民幣12億1240萬5360元（約新台幣55億7365萬元）。（圖擷自《新浪新聞》）

2017-01-19  12:44

〔即時新聞／綜合報導〕行員的一個小疏失，竟讓人瞬間變成56億大富翁！中國湖南長沙1名劉姓男子本月15日到銀行開戶，沒想到離開後接到通知，原來行員把劉男的存摺號碼誤認為轉帳金額，幫他轉了人民幣12億1240萬5360元（約新台幣55億7365萬元）。

據《新浪新聞》報導，劉男是在長沙望城區步行街的農商銀行辦理開戶，結果新到職的員工竟然直接把帳戶號碼的數字「1212405360」存給他。

銀行發現疏失後立刻聯絡劉男，給了他人民幣200元（約新台幣919元）和1包菸當賠禮，便把12餘億元轉走。劉男笑稱，至少他有體驗到當上億萬富翁的感覺。

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  • 劉男表示，銀行給了他紅包當作賠禮。（圖擷自《新浪新聞》）

    劉男表示，銀行給了他紅包當作賠禮。（圖擷自《新浪新聞》）

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