星度大增 世界踢踏舞王將在川普就職典禮表演

踢踏舞王麥可佛萊利。（圖片擷取自Michael Flatley官網）

2017-01-19 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普即將就職，但在娛樂界多數抵制的情況下，就職典禮的星度略顯黯淡。但現在有消息傳出，有世界「踢踏舞王」美譽的麥可佛萊利（Michael Flatley）將替川普站臺獻技。

根據《TMZ》報導，就職典禮委員會透露，佛萊利與他的愛爾蘭舞團在禮拜三確定成為表演名單中的一員。

58歲的麥可佛萊利被稱為「踢踏舞王」，知名作品包括《大河之舞》、《舞王》、《火焰之舞》。

麥可佛萊利《舞王》表演片段：