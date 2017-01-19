二奶反擊！ 強國官員老漢推車性愛照外流
2017-01-19 11:52
中國官員遭爆料私生活不檢。（圖取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕中國高官荒淫行徑時有所聞，如今又有中國官員被爆包二奶，甚至連性愛照都外流，當地政府單位已介入調查。
中媒報導，微博用戶「河北某廳官二奶的精采生活」，近日PO出保定市委組織幹部信息管理處處長朱羽醜事，包括他用「老漢推車」方式與情婦做愛的照片。該微博指出，朱羽亂搞男女關係，批朱羽貪污受賄，且喜愛不同形式性愛，還陸續包養不同情婦。其中一名女子告訴媒體，朱羽騙她說是單身，並在她家多次發生關係。
報導指出，對此保定市委組織回應，針對網路說法已成立調查小組，待調查結果出爐後會進行公布。微博用戶「河北某廳官二奶的精采生活」則在今天上午指出，該微博遭到官方封殺。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 情侶在野外親熱被當成野豬 慘遭獵人射殺
- 抽電子菸到一半突爆炸 男被炸斷7顆牙
- 中國頻挑釁！美軍2架F-35飛抵日本 進駐岩國基地
- 男子只是去開戶 行員竟幫他存了55億元
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 世新零分老師 道歉辭職
- 柯文哲傳統市場拜早年 感受民眾冷暖兩樣情
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 亞東新創手術 長輩「開心」3天出院
- 獨家》摸下體、恐嚇信 女國中生拒幫跑腿疑遭霸凌
- 尾牙上菜怕服務生燙到 A-Lin舉動超暖心！
- 破獲制式軍火案 2009年來最大件
- 黨政軍重返媒體？ 詹婷怡指朝放鬆持股規劃
- 張國煒砸6億 買敦南樞苑2戶豪宅
- 鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
- 狠踹國賓電梯門 吃完尾牙 醉漢摔死
- 華仔墜馬意外 病容照曝光
- 搬磁磚、作木工 2女生獲保送北科大
- 嘉市去年「首惡」路口 中正路與西門街口
- 海軍151艦隊又出包 士官長摸魚溜班海釣11小時
- 網友殘忍直播解剖狗狗 竟只是想報復愛狗人士
- 詐欺集團狠詐700人母尿布錢 1嫌犯落網
- 鐵路地下化過關 桃園段添4站
- 300公尺燈海隧道 閃耀中正區
- hold得住！男側躺「掛」在9樓窗下小片牆
- 山豬有夠慘！舊傷才好又被豬過肩摔
- 鐵路園道動土 花媽促卸任前第一階段完工
- SIHH鬥薄 致敬典範
- 日商投資15億 信越雲林新廠動土
- 女歌手沾土豪哥 曾登社會新聞版面
- 企業家回饋鄉里 獎助六嘉弱勢生
- 吵完架 妻去上班 夫攜2幼子燒炭3死
- 死囚創作…Q版神明坐鎮可愛風牢房
- 冬季限定！金黃色茂谷柑長滿樹 消費者搶訂
- 台將的態度 史耐德激賞
- 南庄康濟吊橋步道 破損如廢墟
- 女兒不睡覺狂哭 吳鳳拿出千元大鈔秒安靜
- 01/19 各報重點新聞一覽
- Shiny硬起來 挑戰「觸男」恐懼症
- 新埤代表會主席改選 張時田當選
- 澳網》球后柯珀29歲生日 險遭德國同胞翻船
- 要變天了！彭啟明：最冷時間在週六到下週一二
- 墾丁2遊憩區 墾管處擬改生態保護區
- 日人京都賣台南小吃 便當盒讓台灣人都笑了！
- 愛心變調！ 廠商捐1500個不良品枕頭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：二奶反擊！ 強國官員老漢推車性愛照外流
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分