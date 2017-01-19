二奶反擊！ 強國官員老漢推車性愛照外流

中國官員遭爆料私生活不檢。（圖取自網路）

2017-01-19 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國高官荒淫行徑時有所聞，如今又有中國官員被爆包二奶，甚至連性愛照都外流，當地政府單位已介入調查。

中媒報導，微博用戶「河北某廳官二奶的精采生活」，近日PO出保定市委組織幹部信息管理處處長朱羽醜事，包括他用「老漢推車」方式與情婦做愛的照片。該微博指出，朱羽亂搞男女關係，批朱羽貪污受賄，且喜愛不同形式性愛，還陸續包養不同情婦。其中一名女子告訴媒體，朱羽騙她說是單身，並在她家多次發生關係。

報導指出，對此保定市委組織回應，針對網路說法已成立調查小組，待調查結果出爐後會進行公布。微博用戶「河北某廳官二奶的精采生活」則在今天上午指出，該微博遭到官方封殺。