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年金改革影響千萬人 陳建仁下午2時開記者會說明 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
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二奶反擊！ 強國官員老漢推車性愛照外流

中國官員遭爆料私生活不檢。（圖取自網路）

2017-01-19  11:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國高官荒淫行徑時有所聞，如今又有中國官員被爆包二奶，甚至連性愛照都外流，當地政府單位已介入調查。

中媒報導，微博用戶「河北某廳官二奶的精采生活」，近日PO出保定市委組織幹部信息管理處處長朱羽醜事，包括他用「老漢推車」方式與情婦做愛的照片。該微博指出，朱羽亂搞男女關係，批朱羽貪污受賄，且喜愛不同形式性愛，還陸續包養不同情婦。其中一名女子告訴媒體，朱羽騙她說是單身，並在她家多次發生關係。

報導指出，對此保定市委組織回應，針對網路說法已成立調查小組，待調查結果出爐後會進行公布。微博用戶「河北某廳官二奶的精采生活」則在今天上午指出，該微博遭到官方封殺。

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  • 兩人性愛照曝光。（圖取自微博）

    兩人性愛照曝光。（圖取自微博）

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標題：二奶反擊！ 強國官員老漢推車性愛照外流


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