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北韓新造彈道飛彈現身！ 專家：將試射威攝川普

北韓領導人金正恩今年元旦聲稱試射洲際彈道飛彈的計畫已進入尾聲。（美聯社）

2017-01-19  10:10

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩在1日的新年賀詞曾表示，洲際彈道飛彈的試射計畫已進入尾聲。南韓與美國的軍事外交官員證實，北韓近期製造了2枚彈道飛彈，並已進入發射就緒狀態。

根據《韓聯社》報導，這2枚車載飛彈被發現的時間，大約在本月9日美國將海基X波段雷達從夏威夷緊急調往西太平洋時，據分析，這2枚飛彈採用二級火箭設計，長度不超過15公尺，短於此前的KN-08（19-20公尺）及其改進型（17-18公尺）。

韓國官員認為，北韓此時秀出飛彈、預告試射，就是要向20日上台的美國川普政府釋放威攝性的戰略訊息。韓國慶南大學遠東問題研究所教授金東燁則指出，北韓要試射這2枚飛彈時，可能只點燃一級助推器，使飛行距離不會達到射程下限5500公里，但仍會聲稱此次試射成功。

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