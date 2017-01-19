| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
變天了！強烈東北風影響 18縣市發布強風特報
 首頁 > 國際

防性侵內褲鎖住安全 若被扯開會有130分貝警報

德國發明家做出防性侵內褲，能夠防止被割破還有鎖頭，若歹徒強行破壞將會有130分貝的警報聲。（圖擷自《鏡報》）

2017-01-19  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕德國1位發明家有感於2015年跨年夜，在科隆發生多名女子遭難民性侵的案件，決定投入研發保護女性安全的安全內褲，最後創造出防割損、帶鎖頭的產品，而且如果歹徒以暴力拆鎖的話，內褲就會發出130分貝的警報聲響。

據《鏡報》報導，這款內褲配有組合鎖，並以防切割材料製成，同時還有能夠自動觸發的警報器，每件要價100歐元（約新台幣3355元）

這項產品在德國爆紅，一些購物網站已經賣到缺貨。有德國網友認為這個想法是好的，因為誰也不知道這些犯罪者的頭腦中發生了什麼，所以不得不去發明這類產品。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內褲 德國 性侵 科隆
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：防性侵內褲鎖住安全 若被扯開會有130分貝警報


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.