防性侵內褲鎖住安全 若被扯開會有130分貝警報

德國發明家做出防性侵內褲，能夠防止被割破還有鎖頭，若歹徒強行破壞將會有130分貝的警報聲。（圖擷自《鏡報》）

2017-01-19 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕德國1位發明家有感於2015年跨年夜，在科隆發生多名女子遭難民性侵的案件，決定投入研發保護女性安全的安全內褲，最後創造出防割損、帶鎖頭的產品，而且如果歹徒以暴力拆鎖的話，內褲就會發出130分貝的警報聲響。

據《鏡報》報導，這款內褲配有組合鎖，並以防切割材料製成，同時還有能夠自動觸發的警報器，每件要價100歐元（約新台幣3355元）

這項產品在德國爆紅，一些購物網站已經賣到缺貨。有德國網友認為這個想法是好的，因為誰也不知道這些犯罪者的頭腦中發生了什麼，所以不得不去發明這類產品。