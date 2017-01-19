日本自衛隊模擬台海戰爭 月底展開圖形推演

日本自衛隊在本月底將模擬台海戰爭，展開圖形推演。（路透）

2017-01-19 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本自衛隊將在本月底，模擬中國與台灣發生軍事衝突後的情境，並投入陸海空自衛隊進行演習。此次演習並不會出動真實部隊，而是以聯合作戰的圖形推演來替代。

據《共同社》報導，1名政府官員昨日受訪時表示，這次行動是依照安保條約的新設法條，確認日本的和平與安全遭遇威脅時，可以迅速派遣部隊。

這項演習將不會實際出兵操演，而是以圖形模擬，駐日美軍的行動也會被考量進去。不過這次美軍將以觀察員的身分參與，所以演習中美軍的戰力將改由自衛隊替代。