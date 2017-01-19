| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
變天了！強烈東北風影響 18縣市發布強風特報
 首頁 > 國際

日本自衛隊模擬台海戰爭 月底展開圖形推演

日本自衛隊在本月底將模擬台海戰爭，展開圖形推演。（路透）

2017-01-19  09:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本自衛隊將在本月底，模擬中國與台灣發生軍事衝突後的情境，並投入陸海空自衛隊進行演習。此次演習並不會出動真實部隊，而是以聯合作戰的圖形推演來替代。

據《共同社》報導，1名政府官員昨日受訪時表示，這次行動是依照安保條約的新設法條，確認日本的和平與安全遭遇威脅時，可以迅速派遣部隊。

這項演習將不會實際出兵操演，而是以圖形模擬，駐日美軍的行動也會被考量進去。不過這次美軍將以觀察員的身分參與，所以演習中美軍的戰力將改由自衛隊替代。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 台海 台海情勢 台灣 日本 演習 自衛隊
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：日本自衛隊模擬台海戰爭 月底展開圖形推演


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.