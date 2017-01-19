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幽浮、超能力者 CIA網路公開1300萬頁檔案

中情局網站。（圖取自中情局網站）

2017-01-19  08:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（中情局，CIA）在網路上公布近1300萬頁檔案。這些檔案包括了外界相當有興趣的飛碟、超能力者等資料。這波公開必須歸功於崇尚資訊自由者的長期努力。

《BBC》報導，雖然這些資料大多原本就已在1990年代解密。但以前這些資料僅僅能在馬里蘭州的美國國家檔案館分館查閱。這些文件中，包括了中情局曾測試知名魔術師蓋勒（Uri Geller），結果他在不同房間中，猜中中情局人員所繪畫圖案。

報導指出，這些資料之所以能全面數位化並放上網路，是因為非營利新聞組織MuckRock在2014年因無法取用而向中情局提出《資訊自由法》申訴，之後媒體人與學者在募資平台上發起募資解密檔案，獲得民眾支持。

試著在中情局資料庫搜尋台灣，可發現約有9600個結果，內容包括台灣與中國關係、台美軍售、國際貿易等議題。

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  • 蓋勒嚇到研究人員。（圖取自BBC）

    蓋勒嚇到研究人員。（圖取自BBC）

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標題：幽浮、超能力者 CIA網路公開1300萬頁檔案


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