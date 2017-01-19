墨西哥少年開槍 射傷4名同學
2017-01-19 05:36
〔中央社〕墨西哥官員說，1名15歲少年今天在北部一所中學向同學開槍，造成包括他自己在內至少有5人受傷。
民防官員艾波伊提斯（Oscar Aboytes）說，這名少年曾試圖自殺，但幸而只是受傷。
州安全部長法西（Aldo Fasci）說，5名傷者中，4人傷勢嚴重，包括開槍的少年在內。
他說，這名少年在自殺前還曾向1名老師和1名學生開槍。
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