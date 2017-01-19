南韓法院駁回檢方逮捕李在鎔要求
2017-01-19 04:28
〔中央社〕南韓法院今天駁回檢方逮捕三星集團少主李在鎔的要求。李在鎔涉嫌向總統朴槿惠親信崔順實提供資金援助，並進行權錢交易。
路透社報導，首爾中央區法院是在今天凌晨作出這項裁決，也讓三星集團鬆了一口氣。
南韓特別檢察官辦公室16日向法院申請對李在鎔的逮捕令。檢方指控李在鎔涉嫌行賄，違反「特定經濟犯罪加重處罰法」及「關於在國會陳述和鑑定的法律」。
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