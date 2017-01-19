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美學者：川普應在一中下擴大對台互動

2017-01-19  00:46

〔中央社〕美國資深兩岸暨軍事學者石明凱指出，即將成為總統的川普應考慮在美國的一中政策下擴大對台互動，包括國務院調整對台部門運作，及高階官員訪台常態化。

2049計畫協會（Project 2049）執行董事石明凱（Mark Stokes）17日在協會官方部落格發表「美國未來台海政策選項」專文，對川普（Donald Trump）新政府上任後處理台海事務，提出上述建議。

石明凱認為，台灣對美國與國際社會的價值，不應放在權力平衡理論或美中關係下的附屬議題來評斷。台灣不是霸權競爭的工具，也不是美國的資產，可以拿來交易，以獲得北京的好處。台灣的存在、歷史重要性，以及對國際的貢獻，才是台灣對美國的固有價值。

石明凱寫到，即便面臨國際間雙重承認北京與台北的政治阻礙，但在中華民國憲法架構下的台灣，是一個「國家」。

文章指出，美國應考慮在現有「美國的一中政策」架構下，擴大與台灣的互動。美國的台海政策若更能平衡兩造，將對兩岸在雙方都能接受的條件下恢復對話，創造更多條件，而美國無須扮演協調者的角色

石明凱認為，川普新政府有機會重新審視美國的台海政策，並在近期內，審慎檢討美國對台政策中的多項作法。

當中包含，調整國務院內處理台灣事務附屬部門的安排，台灣部門可直接向亞太助理國務卿報告，或直屬於國務院中東南亞的範疇。

增加美台高階官員互動，美方高階官員訪台常態化。川普政府可考慮國務院的助理國務卿和副助理國務卿，以及五角大廈的助理部長與副助理部長層級官員，兼任美國在台協會（AIT）的諮詢或顧問，發展美台人民交流的正式機制。

川普政府也應處理尚未解決的對台軍售國會通知，同意台灣潛艦國造計畫中，美國商售項目與技術支援協議，並提出雙邊防衛與安全關係的長期工作計畫。

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