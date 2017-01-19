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川普預測將湧現脫歐潮 歐盟高層反嗆：沒這回事

2017-01-19  01:13

〔編譯張沛元／綜合報導〕專門嗆人的美國總統當選人川普18日反被嗆，開砲的是歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker），容克直接挑明叫川普別再提歐盟解體，一如歐洲人也不會鼓勵美國的俄亥俄州脫離美國。

針對川普本週稍早預測會有其他歐盟國家脫離歐盟，容克告訴德國BR電視台，他確信沒有其他歐盟成員國會追隨英國的腳步脫歐，「川普先生也不應該間接鼓勵這些國家這麼做（脫歐）…（一如）我們也不會到處呼籲俄亥俄州脫離美國」。

容克還說，美國新政府要了解不該傷害大西洋兩岸的美歐關係，至於川普的歐洲政策迄今依然不明。

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  • 歐盟執委會主席容克18日嗆川普少慫恿歐盟會員國脫歐。圖為容克18日現身歐洲議會。（路透）

    歐盟執委會主席容克18日嗆川普少慫恿歐盟會員國脫歐。圖為容克18日現身歐洲議會。（路透）

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