川普預測將湧現脫歐潮 歐盟高層反嗆：沒這回事
2017-01-19 01:13
〔編譯張沛元／綜合報導〕專門嗆人的美國總統當選人川普18日反被嗆，開砲的是歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker），容克直接挑明叫川普別再提歐盟解體，一如歐洲人也不會鼓勵美國的俄亥俄州脫離美國。
針對川普本週稍早預測會有其他歐盟國家脫離歐盟，容克告訴德國BR電視台，他確信沒有其他歐盟成員國會追隨英國的腳步脫歐，「川普先生也不應該間接鼓勵這些國家這麼做（脫歐）…（一如）我們也不會到處呼籲俄亥俄州脫離美國」。
容克還說，美國新政府要了解不該傷害大西洋兩岸的美歐關係，至於川普的歐洲政策迄今依然不明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 林瑞陽月發13億薪水 相愛18年靠「怕張庭」
- 泰豐輪胎中壢廠大火 「像世界末日」
- 日月潭春節後清淤 地方憂影響觀光
- 直擊！劉德華搭機將返港 警方出動衝鋒車開路
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 基隆愛四路夜市 週五起24小時不收攤
- 扶跌倒老翁助送醫 熱心女反遭控推人
- 強化衛戍首都 憲兵步槍增配備
- 桃醫創傷急救團隊升級 車禍重傷患慶重生
- 被錢逼出憂鬱症 司馬玉嬌微薄車馬費維生
- 不滿遭評教學空洞 世新老師把全班都打0分
- 北市國賓飯店驚傳男子摔落電梯井 失去呼吸心跳
- 台大首創！ 頭頸腫瘤手術 藏髮際不留疤
- 熱水器裝密閉陽台 一氧化碳險奪3命
- 散播謠言者移送法辦？ 綠委進行線上民調
- 流轉的騎跡 展台灣腳踏車產業史
- 藏毒的皮包掉了 毒蟲竟笨到去警局認領
- 全盲街頭藝人 捐款回饋母校
- 英脫歐硬中帶軟 英鎊強彈
- 國3北上苗栗段5車追撞 轎車四腳朝天嚴重凹損
- 北市觀光巴士要追上倫敦 但倫敦已經出現狗狗觀光巴士了TT
- 打造南軟第二 AR新興資訊業 工業區容積擬放寬
- 瘋露營不只山上 北門雙春濱海主打星光帳
- 考題外洩？彰中高二化學期末考 明天重考
- 只因陳為廷拒向國父鞠躬 藍要砍役政署822萬預算
- 自由廣場》川普「邊境稅」與企業責任
- 寶格麗伊甸園 包藏暗與光
- 分析師看脫歐… 啟動再說
- 大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注
- 性侵韓妹／色運將家搜出安眠藥
- 1顆砲彈 可造60把鋼刀
- 上原亞衣退隱AV界 被指松本潤「小四」
- 葉蔻同台八旬歌后 週末飆嗓
- 船長夫妻失蹤 部落族人伴4子女
- 保障境外聘僱漁工 勞團籲納法
- 大社區農會 包辦全國蜜棗王前三名
- 【洛杉磯傳真】 王丹／真正的勇氣
- 復興嘎色鬧部落 排水系統完工
- 地方爭軌道建設 學者：像病人向醫生「點菜」
- 王瞳嘴開開被拍 日本人驚呼台灣女生好開放
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普預測將湧現脫歐潮 歐盟高層反嗆：沒這回事
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分