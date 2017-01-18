自燃事故頻傳 南非福特召回千輛Kuga
2017-01-18 23:36
〔即時新聞／綜合報導〕福特汽車自2015年起，在南非地區已經發生超過39起汽車於行駛途中自燃起火的事故，並有1人因逃生不及而被燒死在車內；福特汽車日前已宣布召回南非地區4556輛2012年12月至2014年2月西班牙出廠的Kuga 1.6L。
綜合媒體報導，福特型號Kuga 1.6L的汽車2015年12月被揭露第一起行駛途中自燃起火的事故，當時33歲的駕駛吉米（Reshall Jimmy）因逃生不及而被活活燒死在車內；其後，陸續有至少39輛同樣型號的福特汽車於行駛途中自燃，光是今年1月就發生至少11起自燃事故。
福特在南非頻傳自燃事故，遭到南非國家消費者委員會關切；福特汽車16日召開記者會，宣布召回南非地區4556輛2012年12月至2014年2月西班牙出廠的Kuga 1.6L。福特公司指出，將會對召回的車輛進行安全檢查，不排除是因為車子的冷卻循環系統失效，導致引擎過熱而起火燃燒。
南非國家消費者委員會已公開要求福特公司在2月28日前提交相關的安全調查報告。吉米的家屬因為認為自燃事件並不單純，早已委請律師蒐集資料提告福特；律師曼圖諾（Rod Mantono）則表示，已有31位自燃事故的受害者委請他為律師，不排除對福特提起集體訴訟。
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