抽電子菸到一半突爆炸 男被炸斷7顆牙

2017-01-19 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子霍爾（Andrew Hall）日前在家抽電子菸，不料抽到一半，電子菸整個炸開，導致他有7顆牙齒被炸斷，臉和脖子2度燒傷，他後來將自己受傷的照片PO上網，藉此提醒其他電子菸使用者，需要更加留意。

《每日郵報》報導，30歲的霍爾使用電子菸已有1年左右的時間，他表示他再抽電子菸時，都是正常使用，沒有不按說明書的說法用。霍爾說，經歷這次事件後，他以後再也不會抽電子菸了。

由霍爾分享的照片可見，電子菸爆炸威力驚人，他家中的洗手台被炸出一個洞，天花板更被燻黑。目前，電子菸爆炸的原因還在調查當中。

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