首隻動物園出生的大猩猩 高齡60歲去世

世界最老猩猩過世，享壽60歲，牠更是人類最早養在動物園的猩猩。（路透）

2017-01-18 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州的哥倫布動物園宣布，園內動物明星也是全球最高齡的母猩猩柯洛（Colo）已於睡夢中過世，享壽60歲。

柯洛是全球首隻出生在動物園的猩猩，人類豢養的母猩猩平均壽命為37.5歲，而柯洛早以過了這個年齡，更是紀錄上最長壽的，園方表示柯洛曾為世界喚起保育猩猩問題。

去年耶誕節牠才歡度她的60歲生日，兒孫滿堂的她，有3名子女、16個孫兒、12個曾孫，第4代還有3個玄孫，共有34個。

哥倫布動物園「柯洛」回顧影片：