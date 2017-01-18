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首隻動物園出生的大猩猩 高齡60歲去世

世界最老猩猩過世，享壽60歲，牠更是人類最早養在動物園的猩猩。（路透）

2017-01-18  22:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州的哥倫布動物園宣布，園內動物明星也是全球最高齡的母猩猩柯洛（Colo）已於睡夢中過世，享壽60歲。

柯洛是全球首隻出生在動物園的猩猩，人類豢養的母猩猩平均壽命為37.5歲，而柯洛早以過了這個年齡，更是紀錄上最長壽的，園方表示柯洛曾為世界喚起保育猩猩問題。

去年耶誕節牠才歡度她的60歲生日，兒孫滿堂的她，有3名子女、16個孫兒、12個曾孫，第4代還有3個玄孫，共有34個。

哥倫布動物園「柯洛」回顧影片：

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  • 從一出生就養在動物園的牠，曾喚起人類對猩猩保育的重視。（路透）

    從一出生就養在動物園的牠，曾喚起人類對猩猩保育的重視。（路透）

  • 牠在去年耶誕節前歡度牠的60歲生日。（路透）

    牠在去年耶誕節前歡度牠的60歲生日。（路透）

  • 走完一生的她，留下不少人們對牠的印象，牠的後代子孫已經繁衍成為一個34隻大猩猩的「大家族」。（路透）

    走完一生的她，留下不少人們對牠的印象，牠的後代子孫已經繁衍成為一個34隻大猩猩的「大家族」。（路透）

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相關關鍵字： 世界最老 動物 動物園 哥倫布動物園 猩猩 猩猩保育
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