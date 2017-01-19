川普想很遠！ 2020年競選口號準備好了
2017-01-19 00:09
雖然還沒展開第一個任期，但川普已經開始計畫他的連任之路，也想出了競選口號：讓美國保持偉大！（Keep America Great!）（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）將在本週五（20日）上任，雖然還沒展開第一個任期，但川普已經開始計畫他的連任之路，也想出了競選口號：讓美國保持偉大！（Keep America Great!）
《CNBC》報導，川普似有充分的信心，認為自己將會兌現競選承諾，「讓美國再次偉大」，他週三（18日）接受《華盛頓郵報》訪問時，公布了自己2020年的願景。
根據《華盛頓郵報》指出，川普似乎在訪問當下決定了2020的新口號，「讓美國保持偉大！」。他甚至把律師叫來，詢問要不要為這個口號進行註冊，還討論後面是否要帶上驚嘆號。
《華郵》提到，2012年，共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）敗選沒幾天，川普就已提出「讓美國再次偉大」的相關事項。《CNBC》指出，印有「讓美國再次偉大」的紅色帽子成為川普競選期間的標誌之一，但他的批評者認為，美國已經很偉大。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 林瑞陽月發13億薪水 相愛18年靠「怕張庭」
- 泰豐輪胎中壢廠大火 「像世界末日」
- 闖政院潑漆案 周柏吟限制住居責付律師
- 悠遊卡贈宜蘭國、高中生 搭公車半價
- 雪隧可變換車道？ 高公局：6月前分曉
- 扶跌倒老翁助送醫 熱心女反遭控推人
- 砸大錢赴美觀戰 熱血「柯」粉圓夢
- 許金龍跳票3400萬 樂陞︰公司財務無影響
- 〈徵文啟事〉週休二日之家庭生活
- 被錢逼出憂鬱症 司馬玉嬌微薄車馬費維生
- 不滿遭評教學空洞 世新老師把全班都打0分
- 爭取小小郭 設定「悍」衛7、8局
- 美生牙醫董座違法吸金遭訴
- 愛上雪國的溫度─日本新潟
- 雲林台灣燈會 三花車亮相
- 政院：漲價餐飲業 僅1家受1例1休影響
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 自由廣場》親共惡棍的後台老闆
- 印度5人制足賽 台將南向新出路
- 《全台僅存、逾140年歷史 》德商東興洋行 展開修復
- 〈家庭診療室〉女友訂婚前出軌 稱想狂野一下
- 郝吳促廢黨員連署 黨中央不買帳
- 《暮光之城》外星版 《異星引力》譜跨太空戀曲
- 花蓮完全免試入學 3高中職開607名額
- 春節離島疏運 立榮、華信離峰班次最低5.1折起
- 長澤雅美解放F奶 密謀性感寫真集
- 經典賽國手雙重角色 吹毛「球」疵
- 弱勢孩子不怕困境感動企業家 返鄉嘉義助學
- 網售偽禁藥 壯陽、減肥藥占大宗
- 閒置10年 愛蘭營區蓋大馬璘文化遺址公園
- 孿生姊妹下海賺 遇指名還支援「磨槍」
- 馬國畢還債達人 3年還3千萬
- 自由廣場》川普「邊境稅」與企業責任
- 春節垃圾 嘉市初一至初四停收
- 洪小鈴激吻孫沁岳 吻痕現形
- 財金公司將制訂國內QR code支付標準
- 一條龍綁標？ 中製阻尼器混入公共工程
- 何潤東金主變事主 周旋嬌妻、女經紀人真相是...？
- 宜蘭校務系統當機 師KEY成績全做白工
- 1顆砲彈 可造60把鋼刀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普想很遠！ 2020年競選口號準備好了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分