川普想很遠！ 2020年競選口號準備好了

雖然還沒展開第一個任期，但川普已經開始計畫他的連任之路，也想出了競選口號：讓美國保持偉大！（Keep America Great!）（美聯社）

2017-01-19 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）將在本週五（20日）上任，雖然還沒展開第一個任期，但川普已經開始計畫他的連任之路，也想出了競選口號：讓美國保持偉大！（Keep America Great!）

《CNBC》報導，川普似有充分的信心，認為自己將會兌現競選承諾，「讓美國再次偉大」，他週三（18日）接受《華盛頓郵報》訪問時，公布了自己2020年的願景。

根據《華盛頓郵報》指出，川普似乎在訪問當下決定了2020的新口號，「讓美國保持偉大！」。他甚至把律師叫來，詢問要不要為這個口號進行註冊，還討論後面是否要帶上驚嘆號。

《華郵》提到，2012年，共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）敗選沒幾天，川普就已提出「讓美國再次偉大」的相關事項。《CNBC》指出，印有「讓美國再次偉大」的紅色帽子成為川普競選期間的標誌之一，但他的批評者認為，美國已經很偉大。