韓客遊台突心肌梗塞 子女感謝台灣搶救及時

2017-01-18 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕一名南韓遊客上個月遊台時突發心肌梗塞，所幸搶救及時得以康復，他的子女特別致函我國駐韓代表部表達感謝。

《中央社》報導，南韓女子郭美蘭表示，他的父親上個月21日到台灣參觀故宮博物院時，突然心肌梗塞，送醫時甚至3度心臟停跳，在台北市陽明醫院搶救及照顧下，於28日康復出院回國。

郭美蘭特別致函到我國駐韓代表處，再三感謝台灣的照顧情誼，對於日前發生的計程車司機性侵事件，郭美蘭則表示，台灣人是最溫馨善良的好朋友，這名司機抹黑了台灣人的美好形象。