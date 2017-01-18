辛巴威豪雨雷擊 6人守靈變亡靈

2017-01-18 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威有多名民眾到西北部的賓加參加喪禮，沒想到卻有6位民眾遭到雷擊，當場死亡，並有少數民眾受傷送醫。

綜合外媒報導，辛巴威西北部的賓加（Binga）從周末開始就下起了暴雨，不只水庫爆滿，更有雷擊，當地警方於今天表示，在近日的暴雨中，造成了6人因雷擊而死亡。

這6位遭受雷擊的民眾，當時正在辛巴威西北部的賓加參加一名酋長姐姐的葬禮，而在下起暴雨時，他們與其他人便到樹下躲雨，沒想到一道閃電卻剛好打在這棵樹上，造成這6位民眾當場死亡，並有少數民眾因雷擊而受傷，並已送往醫院治療。