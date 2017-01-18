國泰航空20年來最大規模重整 外媒傳將裁員
2017-01-18 21:30
〔即時新聞／綜合報導〕香港國泰航空今晚宣布，將展開20年來最大規模的整頓、重組計劃，不過公司並沒有公布具體細節，新聞稿中也沒有提及「裁員」，但據外媒報導，國泰將會實施裁員。
綜合港媒報導，國泰表示，在落實新政策的時候，有些現有職位會不合時宜，部分職位得重新定義，也會創造新的職位給員工，這些改變將會取決於整體業務架構的檢討結果。
國泰表示，未來數個月將對組織架構轉變進行研究及建議，這些組織架構的改變計劃，將會在今年中落實，強調公司需要一個更精簡的、以顧客及需要為主導，能迅速應對運營環境變化的組織架構，透露架構的轉變，將由最高管理階層開始。
據《彭博》報導，國泰為了挽救衰退的盈餘，將會實施裁員，而裁員前將會進行評估，不過有多少的職位會在這波裁員中受到影響，國泰並未提供相關細節。
而國泰獲利衰退的原因，主要是來自中東和中國航空公司的競爭，影響到他們的高階客層。但日前有消息傳出，國泰第2大股東中國國際航空（Air China，國航）將收購國泰。
截至去年6月，國泰有2萬3400名員工，國泰港龍航空則有3300名員工。
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