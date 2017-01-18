山西霧霾升級「酸霧」 恐引起肺水腫、致死
2017-01-18 22:02
中國山西臨汾市二氧化硫濃度居高不下，該國專家說，這種含有高濃度二氧化硫的霧霾稱為「酸霧」，吸入恐引起急性肺水腫甚至死亡。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕中國山西霧霾嚴重，其中臨汾市二氧化硫濃度居高不下，該國專家說，這種含有高濃度二氧化硫的霧霾稱為「酸霧」，吸入恐引起急性肺水腫甚至死亡。
《新京報》報導，根據中國官方數據，臨汾的二氧化硫濃度從1月4日開始高居全國之冠，在9日、12日、12日、14日濃度都曾連續破千。根據WHO在2005年發布的標準，人在持續待10分鐘的環境裡，二氧化硫濃度應低於500μg/m3，24小時環境中應低於20μg/m3。
中國科學院大氣物理研究所博士後李汀，用「不敢相信」形容臨汾的二氧化硫濃度，她說，這種含有高濃度二氧化硫的霧霾稱為「酸霧」，一旦二氧化硫和懸浮微粒結合，吸入肺部，毒性可增加3、4倍，二氧化硫濃度過高恐引起急性肺水腫甚至死亡。
當地民眾表示，隨著呼吸將二氧化硫和懸浮顆粒的結合物吸入肺中，喉嚨深處立刻感到緊縮一下，那是刺激的感覺，張嘴、咳嗽，濃重的氣體被更急促的呼吸吸入肺中。
根據官方發布的資料，二氧化硫濃度高的原因包括當局監督不力、工業排污、民眾燃燒散煤，臨汾的燃煤鍋爐基本上沒有脫硫裝置等。
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