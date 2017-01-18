聯合國維和部隊馬利軍營被炸 至少40死

西非馬利共和國北部城市加奧的軍事基地今（18）日發生自殺炸彈攻擊事件；聯合國維和部隊成員指出，該起爆炸至少造成40人死亡、60人受傷。（法新社）

2017-01-18 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家馬利共和國當地時間18日上午8時40分（台灣時間18日下午4時40分），北部城市加奧（Gao）的軍事基地發生自殺炸彈攻擊事件；聯合國維和部隊成員指出，至少造成40人死亡、60人受傷。

綜合外媒報導，位於馬利共和國北部城市加奧的軍事基地，今（18）日遭到一輛滿載炸藥的汽車襲擊；目擊者指出，該輛汽車衝過攔查哨後，直接駛入軍營後爆炸，當時營內有數百名士兵正在集合，汽車炸彈的爆炸威力相當驚人，當場造成數十人死亡、屍塊橫飛。

該處軍事基地由當地政府、民兵、聯合國維和部隊組成，負責執行巡邏、維持區域和平；聯合國維和部隊成員指出，該起自殺攻擊事件已經造成至少40人死亡、60人受傷。這是馬利共和國近年來所發生最嚴重的攻擊事件，總統已下令舉行全國哀悼3天。