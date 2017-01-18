熱浪侵襲！澳洲爆發山林大火 濃煙漫天

澳洲山林大火延燒面積今（18）日已經超過3300公頃，部分地區的火勢失去控制，濃煙漫天，居民被迫緊急撤離。（圖擷取自@NSWRFS推特）

2017-01-18 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲近日遭受熱浪侵襲，天氣相當炎熱；位於坎培拉、新南威爾斯省交界處昨（17）日發生山林大火後，火勢一發不可收拾，延燒面積今（18）日已經超過3300公頃，部分地區的火勢已經失去控制，濃煙漫天，居民被迫緊急撤離。

綜合媒體報導，澳洲近日遭受熱浪侵襲，昨日雪梨西區最高溫度達到44℃，墨爾本的氣溫也有35℃；天氣乾燥炎熱加上風勢影響，新南威爾斯省昨日發生山林火災後，短短數小時內延燒面積已從100多公頃增至600多公頃，大火延燒至今日，延燒面積已經超過3300公頃。

新南威爾斯省消防局今日出動超過600名消防員前往38處火災現場奮戰，然而火勢猛烈，已有27處的火勢失去控制，許多民房被燒毀，當局決定發布警報，緊急疏散居民。山林大火的現場，只見濃煙漫天，小飛機、直升機來回穿梭，卻仍難以有效控制住猛烈的火勢。

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