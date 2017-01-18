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廣東公車疑遭置炸裂物 2起爆炸6人受傷

2017-01-18  20:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東佛山市南海區今（18日）下午連續發生兩起公車爆炸事件，共造成6人受傷，警方正追尋嫌犯下落。

綜合中國媒體報導，今天下午3點左右，廣東南海區一輛公車突然在路上發生爆炸，造成車窗玻璃破裂，4人受傷；30分鐘後同區另一輛公車也發生爆炸，造成2人輕傷。

警方調查發現，應該是車廂內垃圾桶被放置爆裂物，並有消息指出兩名嫌犯從事發公車下車後徒步離開。警方對南海區所有公車展開安全檢查，並持續追查嫌犯下落。

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  • 今天下午3點左右，廣東南海區一輛公車突然在路上發生爆炸，造成車窗玻璃破裂，4人受傷。（翻攝自網路）

    今天下午3點左右，廣東南海區一輛公車突然在路上發生爆炸，造成車窗玻璃破裂，4人受傷。（翻攝自網路）

  • 中國廣東佛山市南海區今（18日）下午連續發生兩起公車爆炸事件，共造成6人受傷，警方正追尋嫌犯下落。（翻攝自網路）

    中國廣東佛山市南海區今（18日）下午連續發生兩起公車爆炸事件，共造成6人受傷，警方正追尋嫌犯下落。（翻攝自網路）

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