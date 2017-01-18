卡哇伊！PPAP古調板 吉祥物逗趣舞蹈超吸睛

東京都的國立劇場更以《PPAP》做為原型，改編錄製三弦曲《PNSP》並請出可愛吉祥物Kurogo醬出演。影片上傳至YouTube短短5日，播放次數就已超過190萬次。（擷取自影片）

2017-01-18 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本搞笑諧星PIKO太郎以《PPAP》爆紅全球，短短1分鐘的洗腦歌，至今仍是不少人尾牙表演時的熱門選擇之一。而位於東京都的國立劇場更以《PPAP》做為原型，改編錄製三弦曲《PNSP》，並請出可愛吉祥物Kurogo醬出演，可愛逗趣的舞蹈動作迅速吸引網友點閱，上傳至YouTube短短5日，播放次數就已超過190萬次，看過的網友都直呼好可愛！

根據朝日新聞網報導，國立劇場三弦曲伴奏成員將PIKO太郎的《PPAP》改編為《PNSP》，而《PNSP》是《Pen-Nurisampo-Sampo-Pen》的縮寫，影片中只見三弦曲演唱者杵屋佐喜一邊吟唱着I have a pen, I have a Sampo，另一邊模樣可愛的Kurogo醬在杵屋佐喜的演唱下，一隻手拿著筆，一隻手拿著歌舞祭常用的小道具「三方」，隨著節奏舞動身姿。

國立劇場13日將影片上傳至今，迅速累積人氣，短短上傳5天就已經吸引超過190萬次點閱，看過的網友都直呼影片可愛又有趣!