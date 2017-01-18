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義大利中部4連震 羅馬地鐵和學校緊急疏散

2017-01-18  19:43

〔即時新聞／綜合報導〕義大利中部今（18）日上午4連震，深度都僅10公里，首都羅馬也感受到搖晃，當局緊急疏散地鐵乘客和一些學校的學生。目前尚未傳出傷亡。

根據美國地質調查局（USGS）資料，義大利中部一連發生4次地震，第1震在9時25分，規模5.3，震央位於阿馬特里切（Amatrice）西北偏西7公里處。

第2震在10時14分，規模達5.7，震央位於阿馬特里切西南西5公里處；第3震在10時24分，規模4.5，震央位於蒙泰雷亞萊（Montereale）西北方10公里處，第4震在10時25分，規模5.3，震央位於阿馬特里切西南方6公里處。

根據《CNN》報導，羅馬也感到明顯搖晃，當局並疏散地鐵乘客，目前沒有傳出傷亡或建物損壞。

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  • 首都羅馬也感受到搖晃，當局緊急疏散地鐵乘客和一些學校的學生。（美聯社）

    首都羅馬也感受到搖晃，當局緊急疏散地鐵乘客和一些學校的學生。（美聯社）

  • 義大利中部一連發生4次地震。（圖擷取自USGS）

    義大利中部一連發生4次地震。（圖擷取自USGS）

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