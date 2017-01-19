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影片》慘！中國車禍實錄 3閨密闖紅燈遭撞飛

中國江蘇3名女學生闖紅燈遭撞。（圖擷取自You tube）

2017-01-19  17:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇日前發生一起交通事故，3名國中女學生牽手闖紅燈過馬路，下一秒卻被直行轎車撞飛。

根據中媒報導，目擊者指出當時很多人在等紅燈，3名女學生似乎在趕時間，很急的手拉著手要跑過馬路，卻被一台車速飛快的轎車撞上。

警方表示，3名女學生隨後被送往醫院，1人受到皮肉傷、1人昏迷後清醒，另1人傷勢嚴重，有骨折及耳膜出血的情形。

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  • 原本她們認為沒車能闖過紅燈，於是3人牽手快跑過馬路。（圖擷取自Youtube）

    原本她們認為沒車能闖過紅燈，於是3人牽手快跑過馬路。（圖擷取自Youtube）

  • 3名女學生遭撞後，雖都沒有生命危險，但其中一人受重傷，有骨折、耳膜出血的狀況。（圖擷取自Youtube）

    3名女學生遭撞後，雖都沒有生命危險，但其中一人受重傷，有骨折、耳膜出血的狀況。（圖擷取自Youtube）

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標題：影片》慘！中國車禍實錄 3閨密闖紅燈遭撞飛


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