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川普就職前夕 美國前總統老布希住院

2017-01-18  18:41

〔編譯張沛元／綜合報導〕就在美國總統當選人川普即將正式就職前夕，前總統老布希（任期1989年到1993年）的辦公室幕僚長貝克18日表示，老布希已住進德州休士頓的醫院。

貝克說，老布希目前情況穩定，「表現良好」，預料數日內就能出院返家。目前還不清楚老布希入院的原因。

高齡92歲的老布希是美國第41任總統，也是最年長的卸任美國總統，2015年時曾因跌倒與頸部骨折在緬因州住院1週；此外，老布希還罹患帕金森氏症，故以輪椅代步。

老布希原本就以年事已高為由缺席川普20日在華府的就職典禮；但老布希的長子、美國第43任總統布希（任期2001年到2009年）將會出席。

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  • 高齡92歲的美國前總統老布希目前入院。圖為老布希去年10月底在德州出席公開活動。（法新社）

    高齡92歲的美國前總統老布希目前入院。圖為老布希去年10月底在德州出席公開活動。（法新社）

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