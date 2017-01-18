你信嗎？ 川普：我才不愛發推特！

川普自稱不愛發推特。（彭博社）

2017-01-18 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普已在推特發了3萬多則貼文，被批評為「推特治國」，不過他17日接受媒體採訪時卻說，「我不喜歡發推特！」

川普愛用推特（Twitter）眾所皆知，因此被批評者稱為是「推特治國」，但他昨晚接受《FOX》專訪時竟自稱不愛用推特，只是要用推特來「防禦」媒體。

他強調，「我不喜歡發推特，我還有其他事情要做！」並補充，「但我面對不誠實的媒體、不誠實的報導，這是我唯一可以抵制的方式。」川普也承諾減少使用推特，但前提是媒體必須更尊重他，「如果現在新聞是誠實的，我絕對不會使用推特，『我不會』！」

此外，美國總統享有專門的推特帳號「@POTUS」，對此川普也表示不需要，他堅持要沿用自已的推特帳號「@realDonaldTrump」。

據了解，目前川普的推特帳號「@realDonaldTrump」已經發了34306則貼文，粉絲數逼近2000萬人，被5.4萬多個列表收藏。