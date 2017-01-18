啞巴說「新被子好暖和」？ 中媒新聞疑造假

2017-01-18 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川官媒《內江晚報》在今年1月10日刊登一則新聞，內容敘述一名貧戶收到官方贈送的新被後，滿意地對記者說：「這新被子好暖和，晚上蓋著一定很舒服！」，但下段卻提到這名貧戶是名「啞巴」，引發眾多中國網友質疑是「假新聞」，《新京報》社論更批：「因為是表揚稿，就能讓啞巴說話？」

《內江晚報》該篇報導敘述，在內江市市中區箭道街社區有31戶生活困難戶，他們都收到了官方發送的新棉被、衣物等過冬物資，居民們都相當滿意，有名貧戶趙全貴更滿意地對記者說：「這新被子好暖和，晚上蓋著一定很舒服！」，可是在下一段，記者卻寫說趙全貴是名啞巴，引發議論。

該篇報導在刊出當下，話題並未發酵，但從昨天開始在中國網路社群引發議論，不少中國網友質疑趙全貴是「怎麼說話的？」連中國媒體也加入批判行列，《新京報》的社論就表示，這類的「表揚性報導」，對媒體來說，重點不是表揚、批評，而是真實、客觀。

《澎湃新聞》報導，實際聯絡當地居民委員會，值班人員表示，社區確實有這名啞巴貧戶趙全貴，那天他接受採訪時是用紙筆溝通的；《內江晚報》的編輯室人員表示，該則新聞並非假新聞，而是記者編輯責任心缺失，加上相關人員把關不實，正在處理後續，會再向外界公布處理結果。