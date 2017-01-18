舊疾復發？過胖？金正恩又跛了
2017-01-18 18:16
〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩舊疾復發？金正恩2014年6月份視察時不慎扭傷腳踝，更因疏於治療接受切除腳踝囊腫手術，而昨日北韓中央電視臺金正恩最近視察的紀錄片，金正恩左腳又瘸了，走起路來一跛一跛的，上台階時看起來格外吃力。
根據韓聯社報導，2014年7月份首次出現腳步不適的狀況，隨後神隱久未露面，外界更一度傳出金正恩腦死的消息，但過沒多久北韓勞動網就刊出金正恩拄著拐杖視察的照片，讓腦死的傳聞不攻自破；而當時南韓國家情報機構「國家情報院」調查金正恩當時神隱是因為左腳踝長出囊腫導致肌肉受損，當時還廣邀歐洲醫療專家到北韓替他進行切除手術。國家情報院還表示，金正恩過度肥胖和吸菸，手術後復發可能性較大。
昨日北韓中央電視台所釋出的影片為金正恩上上個月視察的畫面，透過影片可見到他左腳行走時一跛一跛的十分不便，尤其上台階時顯得吃力。對此南韓統一部發言人鄭俊熙，在例行記者會上，面對金正恩再度跛腳一事表示，現在對金正恩健康狀況作評論，時機尚早，但會密切關注。
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