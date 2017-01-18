| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
闖行政院噴漆 兩名國民黨工移送北檢
 首頁 > 國際

舊疾復發？過胖？金正恩又跛了

2017-01-18  18:16

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩舊疾復發？金正恩2014年6月份視察時不慎扭傷腳踝，更因疏於治療接受切除腳踝囊腫手術，而昨日北韓中央電視臺金正恩最近視察的紀錄片，金正恩左腳又瘸了，走起路來一跛一跛的，上台階時看起來格外吃力。

根據韓聯社報導，2014年7月份首次出現腳步不適的狀況，隨後神隱久未露面，外界更一度傳出金正恩腦死的消息，但過沒多久北韓勞動網就刊出金正恩拄著拐杖視察的照片，讓腦死的傳聞不攻自破；而當時南韓國家情報機構「國家情報院」調查金正恩當時神隱是因為左腳踝長出囊腫導致肌肉受損，當時還廣邀歐洲醫療專家到北韓替他進行切除手術。國家情報院還表示，金正恩過度肥胖和吸菸，手術後復發可能性較大。

昨日北韓中央電視台所釋出的影片為金正恩上上個月視察的畫面，透過影片可見到他左腳行走時一跛一跛的十分不便，尤其上台階時顯得吃力。對此南韓統一部發言人鄭俊熙，在例行記者會上，面對金正恩再度跛腳一事表示，現在對金正恩健康狀況作評論，時機尚早，但會密切關注。

廣告
  • 金正恩驚傳腿部再度受傷。（法新社）

    金正恩驚傳腿部再度受傷。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 南韓 跛腳 金正恩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：舊疾復發？過胖？金正恩又跛了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.