川普就職倒數 成至少40年來民調最低準總統

美國準總統川普（Donald Trump）將在本週五（20日）上任。（美聯社）

2017-01-18 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）將在本週五（20日）上任，但多項最新出爐的民調顯示，大多數民眾對川普相當不滿意，包括其過渡政府，一媒體民調更指出，川普是至少40年來最不受歡迎的準總統。

《華盛頓郵報》/《ABC》在川普就職前夕出爐的民調顯示，只有40%美國看好川普，超過54%對其不滿意。這讓川普成為40年來最不受歡迎的準總統，僅次於川普的是小布希（George Bush），但滿意度比川普高16%。該調查從1977年卡特（Jimmy Carter）開始施行。

《華爾街日報》/《NBC》調查的結果則顯示，約有48%民眾對川普持負面看法，38%正面；對川普處理過渡政府，有52%民眾不滿意，44%贊同。自1992年開始進行該項調查以來，川普成為民調最低的準總統。與他最接近的是小布希，2001年1月調查顯示，30%民眾持負面看法，正面為50%。

《CNN》/ORC的民調則指出，有44%民眾對川普有好感，53%對其不滿意；只有40%民眾滿意川普的過渡政府。相較於其，歐巴馬（Barack Obama）在2009年以84%滿意度宣誓就職，小布希在2001年上任前滿意度為61%，柯林頓（Bill Clinton）在1992年就職前為67%。