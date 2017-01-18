| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
闖行政院噴漆 兩名國民黨工移送北檢
 首頁 > 國際

川普就職倒數 成至少40年來民調最低準總統

美國準總統川普（Donald Trump）將在本週五（20日）上任。（美聯社）

2017-01-18  18:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）將在本週五（20日）上任，但多項最新出爐的民調顯示，大多數民眾對川普相當不滿意，包括其過渡政府，一媒體民調更指出，川普是至少40年來最不受歡迎的準總統。

《華盛頓郵報》/《ABC》在川普就職前夕出爐的民調顯示，只有40%美國看好川普，超過54%對其不滿意。這讓川普成為40年來最不受歡迎的準總統，僅次於川普的是小布希（George Bush），但滿意度比川普高16%。該調查從1977年卡特（Jimmy Carter）開始施行。

《華爾街日報》/《NBC》調查的結果則顯示，約有48%民眾對川普持負面看法，38%正面；對川普處理過渡政府，有52%民眾不滿意，44%贊同。自1992年開始進行該項調查以來，川普成為民調最低的準總統。與他最接近的是小布希，2001年1月調查顯示，30%民眾持負面看法，正面為50%。

《CNN》/ORC的民調則指出，有44%民眾對川普有好感，53%對其不滿意；只有40%民眾滿意川普的過渡政府。相較於其，歐巴馬（Barack Obama）在2009年以84%滿意度宣誓就職，小布希在2001年上任前滿意度為61%，柯林頓（Bill Clinton）在1992年就職前為67%。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 民調 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：川普就職倒數 成至少40年來民調最低準總統


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.