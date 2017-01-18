全球房價沉重排行 前10名有7個亞洲城市！

香港是全球房價最高城市，許多香港民眾的居家環境品質不佳。（路透）

2017-01-18 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕牛津經濟研究院報告指出，全球房價負擔最沉重國家，前4名都被亞洲國家包辦，前10名有7個國家來自亞洲，顯示亞洲房價「漲過頭」。

《彭博社》（Bloomberg）18日報導，英國牛津經濟研究院（OXFORD ECONOMICS）報告列出全球各大城市「房價所得比」（price-to-income ratio），結果發現全球房價最高的城市並非倫敦、紐約，前4名為香港、孟買、北京與上海。台北則沒有上榜。

報導指出，一個中等收入的家庭，在上述4個城市要買約27坪的公寓，至少需要30年的時間。此外，亞洲國家孟買、上海、北京與德里的租金回報「明顯低落」，反映這些城市房價可能「漲過頭」。

撰寫報告的經濟學家Tianjie He、Louis Kuijs則表示，「我們預測接下來幾年，亞洲房價增長速度將趨緩，部分市場房價可能出現下跌。」除了房屋供應增多、部分國家致力抑制房市過熱，利率改變也對房價產生壓力。

報告認為，長遠來看亞洲許多開發中國家房價仍會居高不下，但東京、首爾等城市的人口8年內將減少，導致購屋需求降低。