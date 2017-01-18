駁暗中監視川普 普廷自誇：俄國妓女全球最棒

2017-01-18 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普遭媒體爆料，曾在莫斯科飯店內召妓並觀看對方小便，遭俄國情報單位掌握畫面作為要脅。對此，俄國總統普廷首度回應，痛批這則新聞毫無根據，根本是「垃圾」。

綜合外媒報導，普廷在記者會上談到，雖然忘記川普是什麼時候來莫斯科，但當時根本不知道他的政治野心，只知道他是一名美國的富豪商人，「怎麼會有人認為我們會監視每個美國富豪？」痛批這樣的消息完全是「垃圾」。

至於川普是否真的在莫斯科召妓？普廷認為，川普不但是一位成年人，更是一位選美比賽的主辦人，身邊美女環伺，「很難相信他會與我們社會底層的女人接觸，雖然她們是全世界最棒的。」

普廷強調，賣淫是一件嚴肅、醜陋的現象，從事性交易的年輕女性代表著他們不能藉由其它方式生存，這是一個社會問題，「但有心人士藉由假資訊打擊他們的準總統，並在政治鬥政中將此作為武器，這比妓女更糟糕。」