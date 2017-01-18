韓男在菲遭綁架撕票 綁匪全是警察！

韓國池姓男子去年不幸遭綁架，家屬付了贖金仍被撕票。（圖擷自http://interaksyon.com/）

2017-01-18 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕警察綁架！一名韓國池姓男子日前在菲律賓安吉利斯（Angeles）遭綁架，綁匪還包括當地現任警察，家屬付了500萬元披索（約新台幣350萬元）贖金，池姓男子仍遭撕票。

《韓聯社》報導，菲律賓警方通知韓國外交部，去年10月一名住在菲律賓安吉利斯的韓國池姓男子在自家附近被綁架，2週後綁匪向池男家屬索要800萬元披索（約新台幣570萬元），家屬付了500萬元披索，但池男仍不幸遭撕票。

報導指出，池男在綁架當天就已被勒死，勒死他的人為當地警察，該警察沒有承認犯行。據了解，3名綁匪有2人為現任警察，警察把人勒死後企圖在火葬場毀屍滅跡，該火葬場的人也曾任職警察。

韓國外交部發言人趙俊赫則表示，菲律賓外交部長亞賽17日致電韓國外長尹炳世，就韓國公民在菲遭綁架撕票事件表示遺憾。韓方則呼籲菲律賓徹查案件，依法嚴懲罪犯。

《法新社》指出，警察是菲律賓最貪腐的政府組織之一。