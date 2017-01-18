| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

韓男在菲遭綁架撕票 綁匪全是警察！

韓國池姓男子去年不幸遭綁架，家屬付了贖金仍被撕票。（圖擷自http://interaksyon.com/）

2017-01-18  16:32

〔即時新聞／綜合報導〕警察綁架！一名韓國池姓男子日前在菲律賓安吉利斯（Angeles）遭綁架，綁匪還包括當地現任警察，家屬付了500萬元披索（約新台幣350萬元）贖金，池姓男子仍遭撕票。

《韓聯社》報導，菲律賓警方通知韓國外交部，去年10月一名住在菲律賓安吉利斯的韓國池姓男子在自家附近被綁架，2週後綁匪向池男家屬索要800萬元披索（約新台幣570萬元），家屬付了500萬元披索，但池男仍不幸遭撕票。

報導指出，池男在綁架當天就已被勒死，勒死他的人為當地警察，該警察沒有承認犯行。據了解，3名綁匪有2人為現任警察，警察把人勒死後企圖在火葬場毀屍滅跡，該火葬場的人也曾任職警察。

韓國外交部發言人趙俊赫則表示，菲律賓外交部長亞賽17日致電韓國外長尹炳世，就韓國公民在菲遭綁架撕票事件表示遺憾。韓方則呼籲菲律賓徹查案件，依法嚴懲罪犯。

《法新社》指出，警察是菲律賓最貪腐的政府組織之一。

廣告
  • 韓國一名男子在菲律賓被撕票，綁匪竟是現任警察。圖為被害人妻子。（法新社）

    韓國一名男子在菲律賓被撕票，綁匪竟是現任警察。圖為被害人妻子。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 綁架 菲律賓 警察 韓國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：韓男在菲遭綁架撕票 綁匪全是警察！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.