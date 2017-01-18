研究：喝咖啡能抗老 有助人體抗發炎

2017-01-18 15:31

〔編譯陳正健／綜合報導〕喝咖啡的好處多不勝數。根據《自然醫學》（Nature Medicine）雜誌的最新研究，咖啡可能有助減緩老化，常喝咖啡的成人體內發炎水平較低。

研究人員分析100名年輕人和老年人的血液樣本。研究發現，相較於年輕族群，老年人通常有更多與基因有關的發炎反應。

人們在年老後，體內發炎會隨之增加，包括糖尿病、高血壓、失智症、心臟病等老化疾病，據信都與發炎有關。

不過，部份老年人較能抵抗發炎，其共同點就是愛喝咖啡。研究顯示，一天飲用超過5杯咖啡的受試者，在其發炎基因路徑上，呈現極低的發炎水平。

史丹佛大學副教授、研究作者佛曼（David Furman）指出，與發炎有關的基因愈是活躍，愈易罹患高血壓及動脈粥樣硬化（atherosclerosis）等疾病。

另外，佛曼也表示，咖啡攝取與長壽有關，許多研究已證實兩者之關聯。人們攝取的咖啡因愈多，愈能保護自己免於慢性狀態發炎。