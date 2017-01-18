鐵軌上玩自拍 2印度男子遭火車輾斃
2017-01-18 16:07
印度驚傳2名年輕人在鐵軌玩自拍遭火車輾斃。（擷取自英國廣播公司）
〔即時新聞／綜合報導〕印度驚傳2名年輕男子在鐵軌上冒險玩自拍，卻閃避不及遭輾斃的意外，上週六一群年輕人在前往德里東部的鐵軌上冒著生命危險與行駛中的火車玩自拍，不料其中2人在拍照時閃避不及被夾在兩列火車中，被其中一列火車撞上當場彈飛輾斃。
根據印度快報報導，當地警方調查，一群年輕人當地時間週六時，不要命地在前往德里東部的鐵軌上玩自拍，甚至還聘請專業攝影師來協助拍照。而遭輾斃的2名年輕人當時在鐵軌上自拍，發現一列火車迎面駛來，連忙閃避，不料另一列火車從對向駛來，2人被夾在火車之間，遭其中一列火車彈飛後輾斃，慘死火車輪下。警方檢視死者相機拍下的照片及影片時，發現他們從一條鐵軌上跳到另外一條軌道上。
美國卡內基梅隆大學去年發表的一份研究顯示，2014至2015年間因自拍發生意外死亡的共有127人，而其中發生在印度的竟然就佔了76件，深入調查發現，76件中大部分是火車路軌自拍，因為「他們相信在靠近鐵路的地方和好朋友一起擺拍很浪漫，象徵永久不變的友情」。
印度青年喜愛在特別的地點自拍，去年有2名學生在印度北方邦的一條河中自拍時，不慎遇溺死亡。去年1月，一名18歲少女在孟買一處城堡自拍時不慎墜海溺斃。當地政府更特別在設立16處「禁止自拍區」。
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