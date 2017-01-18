阿伯藏18把手槍遭逮 日本破獲5年來最大槍枝案

日男金澤泰之因喜好收集古董手槍，前後收集18把手槍及仿造槍枝，警方經調查後，今日將其逮捕，其中有16把手槍具有殺傷力。（圖擷取自每日新聞）

2017-01-18 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本警方近破獲一起槍枝案，兵庫縣一名57歲無業男子因愛好收集槍枝，前後收集18把手槍，其中有16把擁有殺傷力，今日被警方逮捕，也是日本近5年來最大的槍枝破獲案。

綜合日媒報導，住在兵庫縣神戶市西區的57歲無業男子金澤泰之，因喜好收集古董手槍，前後收集18把手槍及仿造槍枝，警方經調查後，今日將其逮捕，扣押槍枝是近5年間最多，不過警方並沒有在金澤泰之的住處找到實彈。

金澤泰之所持有的槍枝多為左輪手槍及半自動手槍，其中較為特殊的是一把「鋼筆手槍」，他供稱：「這些槍都是從古董商那裏買來的，一把約30萬日圓至100萬日圓（約新台幣8萬至27萬元）。」而「鋼筆手槍」是去年二月在拍買網上向一名住在大阪的60歲男子以2000日圓（約新台幣556元）購買，目前警方正在調查這批槍枝是否和黑道組織走私武器有關。