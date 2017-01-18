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鑽進電桿出不來 男子險變乾屍

設計對白：「小哥，你在裡面幹嘛？」（圖擷取自微博《中國消防》）

2017-01-18  16:11

〔即時新聞／綜合報導〕強國之大，真是無奇不有！

本月14日在中國甘肅省慶陽市有名年約30歲男子因為酒醉，進入電線桿裡，結果自己卡在裡面拔不出來，路人見狀趕緊叩119，最後出動十幾名中國消防人員前往救援。

當時男子蜷縮在電線桿內靠近頂端，無法動彈，出現缺氧、窒息症狀，還必須透過消防人員不斷輸送氧氣。後來消防隊員用電鑽等工具試圖撬開電線桿，並用安全繩索將男子拉出，總共耗費十幾分鐘的時間，目前男子已脫離生命危險。

這則消息在微博上流傳，有中國網友說好可怕，「其他電線桿裡會不會有乾屍？」消息傳到日本論壇後，日本網友則說：「到底怎麼進去的...」「中國不意外，感覺每隔一陣子就有這類新聞」「會得幽閉恐懼症吧...」

我拔、我拔、我再拔。（圖擷取自微博《中國消防》）

多人合力拉才把男子救出。（圖擷取自微博《中國消防》）

消防人員接獲情報，拿出電鑽救援。（圖擷取自微博《中國消防》）

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