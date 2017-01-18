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路人只顧拍照上傳不伸手 泰男落水溺斃

泰國男子落水，沒人願意出手相救，只顧著上傳臉書，最後男子不幸溺斃。（圖擷自siamza.com）

2017-01-18  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕社會冷漠！泰國一名男子日前喝醉不慎跌落河道，數度舉手向路人求救，沒想到民眾只顧著拍照上傳臉書，卻沒有人伸出援手，導致男子最後不幸溺斃死亡。

多家泰媒17日報導，泰國一名男子因酒醉落水，卻沒有路人願意相救，導致他腹中積滿髒水溺斃。當時河道旁擠滿民眾，卻都只忙著用臉書上傳消息，警方到場時，忍不住質疑民眾為何不伸救人？

報導指出，當時許多民眾告訴警察，他們都不會游泳，對此警方不滿地表示，「不用游泳也可以救人，只要伸手就可以了，難道連伸手都不會？」

溺斃男子的友人也感嘆，雖然男子的家人讓醉酒的他跑出門也要負責任，但路人怎會如此冷漠？該友人表示，男子落水時曾數度舉手求救，民眾卻只拿出手機拍照，上傳臉書寫道，「有弱智掉水裡了」。此事件也引起泰國網友譴責，認為醉漢落水不該被認為是個笑話。

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  • 男子數度向民眾舉手求助。（圖擷自siamza.com）

    男子數度向民眾舉手求助。（圖擷自siamza.com）

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