川普將就任 前AIT主席就台美關係提4建議

有關台美關係，前美國在台協會理事主席卜睿哲對即將就任美國總統的川普，提出4項建議。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-01-18 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普20日將上任，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲對川普提出4項「護台」建議，呼籲華府繼續深化美台關係，不應就台灣的未來與中國達成協議，也不須大幅修改目前的對台政策。

《中央社》報導，卜睿哲（Richard Bush）在美國智庫國家亞洲研究局將發表的期刊中指出，美台關係是一個成功故事，美國與台灣發展正常且獨特，美方不樂見陳水扁時代的緊張態勢。

卜睿哲提出4點建議，包括「1.美國和台灣必須繼續透過密切溝通、尊重相互利益及避免意外，持續雙邊關係；2.美台雙方應努力讓雙邊經貿關係自由化；3.美台應深化雙邊安全關係、包括對台軍售；4.美國應繼續協助台灣參與國際社會。」

他認為，無論任何情況，華府都不應就台灣未來與北京達成協議，不該因美國想關切其他優先議題，例如北韓問題，因而要北京改變政策，導致犧牲台灣利益，他直說「連想都不該想」，並強調，中國自身政策不得台灣民心才導致失敗，和美國對台灣的安全支持無關。