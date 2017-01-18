川普顧問警告中國：若爆貿易大戰 美國將是贏家

2017-01-18 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普近來頻頻對中國放話，讓兩國關係漸趨緊張。曾在高盛任職的川普顧問史卡拉姆奇（Anthony Scaramucci）表示，若美國與中國爆發貿易戰爭，贏家將是美國。

史卡拉姆奇接受《BBC》採訪時警告中國，若他們對川普上任後實施的提高進口產品關稅措施採取報復，那中國所受到的損失將會遠大於美國，他強調「依照現今的貿易關係，中國還比美國較為有利。」

史卡拉姆奇指出，中美若發生貿易戰爭，那美國將是勝出的一方，「中國能做什麼？反對我們為了公平所採取的行動嗎？」、「中國所受到的損失將會大於我們，我認為他們自己也知道這一點。」