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小母狗長出「小雞雞」 雌雄同體機率百萬分之一！

可愛的羅西，深受主人疼愛。（圖擷取自《鏡報》）

2017-01-18  13:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名22歲女子畢德莎（Sadie Beardshaw），日前養了一隻小母狗「羅西」（Rosie），畢德莎非常疼牠，但羅西4個月大時，被發現下體有腫塊，經獸醫證實，羅西是名副其實、雌雄同體的「陰陽狗」，機率只有百萬分之一。

英國《鏡報》報導，畢德莎說，「當獸醫轉身告知我們，羅西有了『小弟弟』時，我和男友克雷格不敢置信」，連獸醫也嚇了一大跳，「這是我第一次看到這樣的情況」，但獸醫也說，羅西身上的雌性特徵比雄性多，未來是否當母親或父親，目前仍不得而知。

現今羅西已6個月大，不過畢德莎已有心理準備，羅西有可能從母狗轉公狗，到時候將替牠改名叫「里奇」（Ricky）。畢德莎說，不論羅西是公是母，她毫不介意，會一直愛著、陪伴牠長大。

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  • 母狗羅西被檢查出來是「雌雄同體」的「陰陽狗」。（圖擷取自《鏡報》）

    母狗羅西被檢查出來是「雌雄同體」的「陰陽狗」。（圖擷取自《鏡報》）

  • 女飼主羅西與男友克雷格。（圖擷取自《鏡報》）

    女飼主羅西與男友克雷格。（圖擷取自《鏡報》）

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相關關鍵字： 獸醫 陰莖 陰陽 雌雄
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