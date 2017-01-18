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川普對北韓政策只硬不軟 韓媒：衝突恐一觸即發

川普對北韓態度強硬，美國與北韓衝突可能將一觸即發。（美聯社資料照）

2017-01-18  13:37

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩1日發表新年賀詞時，自稱洲際彈道飛彈（ICBM）試射已「進入尾聲」，能夠破壞美國的核心地區。據美國情報機構Stratfor分析，在美國準總統川普（Donald Trump）上任後，可能會立即對北韓進行制裁。最近韓國媒體報導，稱川普未來的國務卿提勒森（Rex Tillerson）對北韓持強硬態度，只提制裁方案，並未提及協商字眼，美國與北韓衝突可能一觸即發。

根據南韓《中央日報》報導，川普對北韓和中國都實施強硬態度，並且貫徹與南韓的同盟關係。提勒森對北韓定義為「敵人」，日前在參議院聽證會談及對北韓無核化方案時，並無「協商」、「對話」字眼，和歐巴馬政府願以對話形式與北韓進行協商的態度大不相同。

報導提到，從目前情勢來看，川普新政府對北韓態度只硬不軟，這將限制南韓政府解決朝鮮半島問題的靈活性。若北韓按計劃進行發射洲際彈道飛彈，美國和北韓衝突恐將一觸即發。

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