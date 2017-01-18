不滿人權頻受關注 北韓嗆歐巴馬「專心打包」

歐巴馬將在美國時間20日卸任。（歐新社）

2017-01-18 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬卸任在即，就連北韓都出言相勸，要他別再管其他國家的人權問題，「專心打包」。

綜合外媒報導，美國國務院在2016年發布《北韓嚴重侵犯人權報告》，並以此為根據，將金正恩等7人列為制裁名單。《北韓中央通信社》（KCNA）痛批美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC），稱這是「具有敵意的政策」以及歐巴馬政府任期內「最後的一搏」。

《北韓中央通信社》近日還批評美國沒有資格談論人權議題，「因為他們就是世界上侵害人權最嚴重的國家」，奉勸歐巴馬不要浪費時間在人權議題上，應該在白宮內專心打包。此外，北韓還要歐巴馬好好反省，「他帶給美國人與全世界如此多的不幸和痛苦，原因就在於其任期內所創造出的最糟糕的人權環境。